Calciomercato Udinese – Di Marzio annuncia il primo rinforzo / I dettagli

1 di 2

L'acquisto

Filip Benkovic

Il nuovo anno, in casa bianconera, non è iniziato al meglio. Era anche difficile poter fare di più, dato che la squadra è stata sommersa da una miriade di problemi in pochissimo tempo. Quasi impossibile trovare una soluzione, anche se il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino si è messo subito a lavoro.

In pochissimo tempo sono state avviate diverse trattative. Non tutte sono andate per il verso giusto, ma altre sono oramai in chiusura. Parliamo di profili validi che potrebbero decisamente cambiare le sorti della squadra nel prossimo futuro. Si tratta di giocatori che hanno giocato nel miglior campionato del mondo.

Dopo la cessione di Samir bisognava muoversi in fretta e furia sul mercato. L'obiettivo era quello di chiudere per un difensore centrale il prima possibile. Al momento uno è in dirittura d'arrivo, mentre il secondo ha già svolto le visite mediche per la società bianconera. Andiamo a vedere di chi si sta parlando. Affare in dirittura d'arrivo <<<