Calciomercato Udinese – Di Marzio fa tremare i tifosi friulani / Non ci voleva

Luca Gotti continua ad incrociare le dita. La sua Udinese ha già subito perdite importanti. Il mercato in entrata dei bianconeri non è ancora finito, anzi… contemporaneamente, anche quello in uscita continua ad essere apertissimo. Dopo le due pesantissime cessioni di Rodrigo De Paul e di Juan Musso, la dirigenza friulana potrebbe continuare a sfoltire la rosa. Sarebbe meglio non toccare i titolari ma le ultime notizie non sono poi così positive. Gianluca Di Marzio ha messo il piede sull’acceleratore. Ha evitato i mezzi termini ed è stato chiaro e conciso.Ecco le ultimissime dichiarazioni del noto esperto di calciomercato <<<