La Kings League sta diventando a tutti gli effetti un fenomeno mediatico sempre più importante. Sono tante le società di Serie A che si stanno relazionando direttamente con i club della nuova lega calcistica creata da Gerard Piqué.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Di Natale torna in campo? Notizia clamorosa
udinese
Calciomercato Udinese – Di Natale torna in campo? Notizia clamorosa
Una news delle ultime ore che potrebbe cambiare tutto il futuro di una delle bandiere del club bianconero. Il punto sul ritorno di Di Natale
Nelle ultime ore sta prendendo quota un clamoroso colpo di scena, visto che sembrerebbero aprirsi le porte per l'approdo in questa lega per uno dei calciatori più importanti degli ultimi vent'anni di calcio in Italia. Ecco tutti i dettagli e se effettivamente Di Natale tornerà sui campi da gioco <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA