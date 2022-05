Calciomercato Udinese – Dichiarazione shock: parla l’agente di Deulofeu

La squadra bianconera ha concluso la sua stagione al meglio e giocando un calcio spumeggiante. Peccato che il gruppo costruito alla perfezione durante le due sessioni di mercato non è destinato a durare ancora per molto tempo. Sono diversi i giocatori che hanno intenzione di aprire un nuovo capitolo della loro carriera.

Anche il tecnico Gabriele Cioffi che aveva fatto benissimo nei suoi primi mesi in bianconero sta per firmare per un'altra società, che salvo imprevisti dovrebbe essere il Verona. Una brutta botta per la società che adesso deve trovare un'altra guida tecnica affidabile e capace di fare la differenza.