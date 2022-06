Calciomercato Udinese – Difesa da rifare: il punto della situazione

Il team bianconero vuole costruire una società pronta per combattere su i due fronti: campionato e Coppa Italia. L'intenzione, inoltre, è quella di continuare a migliorarsi trovando anche un accordo con il bilancio.

Sono diversi i giocatori pronti per fare le valigie e c'è chi, invece, le ha già fatte. Un ruolo su tutti sta risentendo più di tutti, stiamo parlando della difesa. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità molto importanti sotto questo punto di vista.

Sono oramai sicuri gli addii di 2/3 della difesa titolare nella seconda parte del campionato. Pablo Marì non dovrebbe tornare in bianconero e l'Atletico Madrid ha esercitato l'opzione di controriscatto su Nehuen Perez. Oltre queste due partenze vanno aggiunti anche gli addii di Jens Stryger Larsen e Marvin Zeegelaar (a zero).