Calciomercato Udinese – La difesa è al sicuro / Becao ha fatto la sua scelta

L'Udinese si avvicina a grandi passi alla prossima stagione nel massimo campionato del calcio italiano. Il tutto inizierà in maniera subito molto complicata, con la squadra che se la dovrà vedere con un team pronto come gli attuali Campioni d'Italia. Il mister Andrea Sottil, però, potrà fare affidamento su un difensore che è il vero e proprio punto fisso nel corso delle ultime stagioni.

Il protagonista di questo articolo (se ancora non si fosse capito) è il brasiliano Rodrigo Becao. Stiamo parlando di un calciatore che non vede l'ora di fare la differenza con la maglia friulana e che non penserà più alle voci di mercato. Nelle ultime settimane molte squadre si sono mostrate interessate sul suo conto e proprio negli ultimi giorni era arrivata anche un'offerta interessante sotto il punto di vista personale. La squadra ha fatto di tutto, ma la società e il brasiliano vogliono continuare insieme <<<