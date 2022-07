Calciomercato Udinese | Difesa, girano voci da paura: altre offerte in arrivo

1 di 2 Nuove offerte in arrivo

La difesa è il reparto che sarà maggiormente modificato nel corso di questa sessione di calciomercato. Molti giocatori dell'Udinese sono ambiti da diverse squadre e sarebbero in arrivo diverse offerte.

La squadra allenata da Frankie Lampard segue il difensore brasiliano da diverse settimane, ma la trattativa con la dirigenza bianconera non è mai decollata. Dopo delle settimane di stand-by, secondo i tabloid inglesi i Toffees avrebbero riprovato a trattare con l'Udinese per il difensore 26enne. Attualmente ci sarebbe ancora distanza tra le parti. In questo momento l'Udinese nn ha alcuna fretta di vendere il centrale di Bahia, il cui scade il 3 giugno 2024.