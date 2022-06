Mercato Udinese – La dirigenza ha deciso / Ecco il nuovo centrale per Sottil

Il team bianconero continua a lavorare verso il prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia di farsi trovare pronta sin da quando aprono i nastri del via. Il quattro di Luglio inizierà ufficialmente la stagione per la società delle zebrette e da quel momento in poi non ci sarà un attimo di respiro fino alla pausa per il Mondiale. Si giocherà ogni tre giorni e di conseguenza non sarà semplice fare la differenza, ma servirà una rosa lunga e pronta per dare tutto sin dal primo giorno. Le prossime ore potrebbero essere molto importanti per il mercato in entrata. In chiusura c'è un colpo molto interessante. Ecco il suo profilo.