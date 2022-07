Notizie Udinese | Dopo Bijol, il colpo a sorpresa può essere un polacco

Sono ore calde per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera non solo sta lavorando per i calciatori che cambieranno casacca in questa sessione di calciomercato, ma sta trattando senza sosta anche per soddisfare le richieste di mister Andrea Sottil. Tra i reparti da sistemare c'è sicuramente il centrocampo, che probabilmente subirà notevoli cambiamenti nel corso di questa sessione di calciomercato. Sembra che tra i profili sondati per entrare a far parte del nuova formazione di mister Sottil ci sia anche un centrocampista polacco. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli della trattativa.