Mercato Udinese | Dopo Guessand, Marino chiude per un altro 2004

Non solo il difensore francese, il DS bianconero avrebbe praticamente chiuso per un altro classe 2004: ecco cosa sappiamo

La nuova stagione è ufficialmente iniziata. L'obiettivo della società friulana sarà dare continuità al percorso avviato l'anno scorso con Gabriele Cioffi e addirittura provare a fare meglio. Sicuramente non sarà un compito facile per mister Sottil, che al suo esordio in Serie A da allenatore non vuole deludere le aspettative della dirigenza bianconera. Per fare una grande stagione e raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati dalla società, il tecnico piemontese avrà bisogno di nuovi acquisti. Per quanto riguarda il reparto difensivo è già stato acquistato Axel Guessand a parametro zero, ma il direttore sportivo Pierpaolo Marino sembrerebbe non volersi fermare qui. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, la dirigenza friulana avrebbe praticamente chiuso per l'acquisto di un nuovo difensore. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli.

Il profilo

Il calciatore in questione è Elaydjah Nijon. Stiamo parlando di un difensore 17enne, classe 2004. Il giovane olandese attualmente milita nelle giovanili dell'Almere City, club di Eerste Divisie, la seconda divisione nederlandese. Nijon è un terzino sinistro, ma può giocare anche in posizione più avanzata, come esterno di centrocampo. Ha delle ottime doti offensive, tra cui dribbling e velocità. E' dotato anche di buone qualità difensive e fisiche.

L'affare

L'acquisto del talentino olandese, come riportato da Transfermarkt, è stato praticamente bloccato dal DS bianconero Pierpaolo Marino. Verrà aggregato alla formazione under-19 dell'Udinese, che lo scorso anno ha trionfato nel campionato di Primavera 2 e in questa stagione militerà in Primavera 1. Nijon, dunque, avrà la possibilità di crescere di migliorare in un campionato molto competitivo come quello giovanile, per poi fare il salto di categoria e passare definitivamente in prima squadra, dove ad aspettarlo ci saranno due suoi coetanei, ovvero Axel Guessand e James Abankwah. La speranza dello staff tecnico dell'Udinese, infatti, è che il ragazzo olandese riesca ad ambientarsi al più presto in Italia per essere promosso come vice-Udogie.