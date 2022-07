Calciomercato Udinese | Dopo Molina all’Atletico, ecco la verità su Walace

Sapevamo tutti fin troppo bene che prima o poi sarebbe successo. La parola da usare non era "se" ma era "quando". Nahuel Molina diventerà un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid e questo è poco ma sicuro. Ma non finisce qui.

L'Udinese sta dimostrando, per l'ennesima volta, di avere dei grandi osservatori tecnici. Non lo scopriamo adesso. Non dimentichiamoci che Cuadrado e Sanchez (solo per fare due nomi qualunque) sono passati da Udine prima di esplodere. Ora è giunto il turno di Walace: ecco tutti gli ultimissimi aggiornamenti sul brasiliano <<<