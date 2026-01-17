Calciomercato Udinese – Il dopo Solet arriva dal Belgio? Colpo da 5 milioni

Interesse concreto da parte dei bianconeri di mister Kosta Runjaic per aggiungere alla propria difesa un colpo di primissimo livello. L'obiettivo è quello di rinforzare il reparto con un calciatore che ha tutte le qualità per diventare un top player ed anticipare una possibile partenza.

Logicamente l'indiziato numero uno per una cessione nel corso dei prossimi mesi è Oumar Solet, con il francese che oramai ha conquistato tutti gli addetti ai lavori del calcio nazionale e non solo (visto il grande interesse ottenuto in Premier League). Tutti i dettagli sul nuovo difensore centrale <<<