L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La pausa da tempo al team di lavorare intensamente anche se ben 10 calciatori saranno impegnati con le rispettive nazionali. Tanti nomi interessanti e di conseguenza non possiamo fare altro che passare ad un possibile doppio colpo.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Doppio colpo di Allegri: ecco tutti i dettagli
udinese
Calciomercato Udinese – Doppio colpo di Allegri: ecco tutti i dettagli
L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli sul futuro di Allegri
C'è una società che ha messo sotto osservazione ben due calciatori del team bianconero e non vede l'ora di poter mettere a referto un interessante affondo. Ecco tutti i dettagli e i due nuovi nomi per i rossoneri <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA