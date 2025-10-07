Calciomercato Udinese – Doppio colpo di Allegri: ecco tutti i dettagli

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato . La pausa da tempo al team di lavorare intensamente anche se ben 10 calciatori saranno impegnati con le rispettive nazionali. Tanti nomi interessanti e di conseguenza non possiamo fare altro che passare ad un possibile doppio colpo .

C'è una società che ha messo sotto osservazione ben due calciatori del team bianconero e non vede l'ora di poter mettere a referto un interessante affondo. Ecco tutti i dettagli e i due nuovi nomi per i rossoneri <<<