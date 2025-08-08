Calciomercato Udinese – Doppio colpo fatto? Il nuovo 10 arriva da Bologna

L'Udinese deve lavorare in maniera intensa e soprattutto giornata dopo giornata sul mercato. Il club ha bisogno di operazioni di assoluto spessore per iniziare a programmare una stagione che non sarà semplice, soprattutto dopo tutti gli addii delle ultime settimane.
Un doppio colpo di primissimo livello potrebbe arrivare in bianconero nel corso delle prossime ore, non perdiamo neanche un secondo
Adesso va trovato il prima possibile un nuovo fantasista per l'attacco. Sembra esserci un calciatore in pole position a tutti gli effetti, ma alle sue spalle un outsider di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli sul futuro dell'attacco bianconero. Due colpi da paura <<<
