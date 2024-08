Calciomercato Udinese – Dove va Success? C’è finalmente un’offerta

Isaac Success potrebbe dire definitivamente addio all'Udinese o meglio è certo che dirà addio all'Udinese , visto che è stato messo fuori rosa. Ad oggi bisogna capire solamente quale sarà la sua prossima squadra. Nei primi giorni post esclusione non sono arrivate offerte concrete, ma ora sembra essere il suo momento.

Nelle ultime ore ci sono dei seri interessamenti da parte del Qatar. La squadra che più di tutte si è messa in mostra e non vede l'ora di chiudere la trattativa è l'Al Sadd ed allo stesso tempo c'è anche un interessamento da parte dell'Al Rayyan. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà l'affondo decisivo. Allo stesso tempo, ecco le ultime sul nuovo acquisto per Runjaic <<<