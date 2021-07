Calciomercato Udinese – Due friulani in partenza: ecco cifre e destinazioni

Questa sessione estiva di mercato potrebbe rivelarsi una miniera d'oro per la famiglia Pozzo. Juan Musso ha già fatto i bagagli. La sua cessione ha gonfiato le casse del club bianconero. De Paul è sempre più con un piede in Spagna anche se molto probabilmente sembra che l'Udinese stia aspettando di vedere fino a dove riuscirà a spingersi insieme alla sua Argentina per fissare il prezzo definitivo. Ma non finisce qui. Perché oltre ai due argentini, altri due calciatori friulani sarebbero in partenza. Ecco di chi stiamo parlando. Cominciamo dal primo.