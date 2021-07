Calciomercato Udinese – Due nuovi nomi (d’esperienza) per il centrocampo

I prossimi giorni di questa sessione estiva di mercato potrebbero cambiare i volti delle squadre del nostro campionato, soprattutto quello dell'Udinese. La Fiorentina non ha rinnovato i contratti di Cacerès, Borja Valero (che ha appeso gli scarpini al chiodo) e quello di Ribery. I biancocelesti hanno ufficialmente salutato Marco Parolo e Senad Lulic. Entrambi vorrebbero continuare a scendere in campo. Non è il momento giusto per ritirarsi. In Serie A diversi club li avrebbero messi nel mirino e l'Udinese è tra questi.