Calciomercato Udinese | Duello con l’Empoli per Lassana Coulibaly

Per questo motivo, la dirigenza è al lavoro per consegnare a Runjaic un rinforzo in mediana. Per quanto riporta il Corriere dello Sport, la società starebbe valutando il profilo di Lassana Coulibaly, mediano classe 1996 in forza alla Salernitana. Originario del Mali che oltre ai bianconeri ha attirato su di se anche le attenzioni dell'Empoli. Non sarà facile assicurarselo, ma Coulibaly ha dimostrato di essere un buon rinforzo, soprattutto grazie alla sua duttilità.