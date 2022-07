Udinese | Duxbury: ”Pussetto gioca con i bianconeri, aspettiamo offerte”

La stagione 2022/23 è ormai iniziata da un mese e il nuovo campionato è alle porte. Nonostante l'Udinese abbia già terminato il ritiro precampionato, il mercato non è affatto finito e la formazione di mister Sottil ha ancora bisogno di ulteriori innesti. Per molti giocatori, però, ciò che accadrà nell'imminente futuro è ancora tutto da scrivere.

TRa questi calciatori c'è anche Ignacio Pussetto , la cui situazione è sempre in bilico e la sua permanenza in bianconero è tutt'altro che scontata.

Come vi avevamo già anticipato già diverse settimane fa, l'attaccante argentino si trova in ritiro con l'Udinese nonostante il suo prestito sia scaduto ufficialmente il 30 Giugno 2022. Infatti, a partire dai primi giorni della stagione 2022/23, avrebbe dovuto far ritorno al Watford, club che detiene il suo cartellino. Nelle ultime ore, in merito alla situazione del Nacho Pussetto, si è espresso il presidente degli Hornets. Ecco le sue dichiarazioni <<<