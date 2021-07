Calciomercato Udinese – Assurdo: svolta in arrivo! E se rinnovasse?

Purtroppo non abbiamo ancora la sfera di cristallo. Sarebbe magnifico conoscere anticipatamente tutti i prossimi colpi e le prossime cessioni in casa Udinese. Nella vita però ci vuole pazienza. Da un momento all'altro qualcosa potrebbe accadere e ribaltare completamente l'andamento del calciomercato bianconero. Molto dipende da Pierpaolo Marino. L'ultima parola però spetta alla famiglia Pozzo. Il famoso lascia passare dai piani alti deciderà quello che sarà il futuro di questa sessione estiva del mercato friulano. Nel frattempo starebbe prendendo quota un'idea che non sarebbe proprio tanto male. Vediamo di che si tratta <<<