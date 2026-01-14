Mercato Udinese – Enzo Ebosse torna in bianconero? Tutti i dettagli

Il futuro di un difensore centrale sembra essere scritto e soprattutto sembra avvicinarsi sempre di più ad Udine e all'Udinese. L'unico calciatore dei bianconeri che è sceso sul campo da gioco nel corso dell'ultimo Mondiale in Qatar del 2022. Se ancora non si fosse capito di chi stiamo parlando è Enzo Ebosse.