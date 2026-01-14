Il futuro di un difensore centrale sembra essere scritto e soprattutto sembra avvicinarsi sempre di più ad Udine e all'Udinese. L'unico calciatore dei bianconeri che è sceso sul campo da gioco nel corso dell'ultimo Mondiale in Qatar del 2022. Se ancora non si fosse capito di chi stiamo parlando è Enzo Ebosse.
Mercato Udinese – Enzo Ebosse torna in bianconero? Tutti i dettagli
Enzo Ebosse è pronto per tornare ad indossare la maglia bianconera nel corso delle prossime ore? Ecco tutti i dettagli sull'affare
Il difensore nel corso di quest'estate aveva iniziato una nuova avventura per rilanciarsi con la maglia del Hellas Verona, ma con il passare delle settimane è diminuito il suo impiego e di conseguenza potrebbe arrivare una nuova avventura oltre che la fine del prestito con gli Scaligeri. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nicolò Zaniolo verso Napoli? Il punto <<<
