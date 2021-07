Calciomercato Udinese – Altro che Bonifazi: ecco a chi punta Marino!

Luca Gotti non ha intenzione di cominciare la prossima stagione allo stesso modo dell'anno scorso. Il tecnico bianconero ha accettato il prolungamento del contratto ma a determinate condizioni. Si è visto portare via, senza poter far nulla, Juan Musso e Rodrigo De Paul. I due argentini erano alcuni dei pilastri della sua strategia di gioco. Adesso, però, il mercato friulano sta prendendo forma e molto probabilmente cambierà anche il modulo. Pierpaolo Marino sta facendo il possibile per accontentare le richieste di mercato del suo allenatore. Basta con le chiacchiere. Ecco di chi stiamo parlando <<<