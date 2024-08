Udinese | Ekkelenkamp ha firmato: annuncio atteso nelle prossime ore

Il centrocampista olandese ha appena firmato il contratto che lo legherà ai friulani per i prossimi anni. Arriverà in Italia stasera

L'Udinese sta per accogliere a brevissimo un nuovo colpo di mercato. A parte il discorso Sanchez, con il cileno che in queste ore sta discutendo gli ultimi dettagli con la società, è in arrivo Jurgen Ekkelenkamp. L'ex promessa dell'Ajax ha appena firmato in queste ore il suo nuovo contratto con i bianconeri.