Calciomercato Udinese, 5 colpi in mente: può arrivare l’ennesimo argentino

L'Udinese adora i talenti argentini. In squadra ce ne sono parecchi. L'ultimo che ha fatto i bagagli, anzi, gli ultimi due, sono Juan Musso e Rodrigo De Paul. La dirigenza bianconera ha dimostrato di provare un certo interesse nei confronti dei calciatori sud americani... interesse che non è affatto svanito.

La rosa di Gotti è abbastanza coperta in quasi tutti i reparti. In attacco e a centrocampo c'è traffico. La porta è stata sapientemente sistemata. In difesa, invece, la coperta è abbastanza corta. Il mercato, però, è ricco di occasioni. I calciatori con il contratto in scadenza sono ovunque e questi 5 sarebbero davvero delle grandissimi occasioni.Non perdiamo altro tempo: cominciamo dal primo <<<