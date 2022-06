Mercato Udinese – Chi entra e chi esce / Il punto sul nuovo centrocampo

La nuova stagione di Seria A sta per cominciare. Negli scorsi giorni è stato già stilato il calendario ed è iniziato già il conto alla rovescia in vista del 13 agosto.

Ad aspettare l'Udinese ci sarà un campionato certamente non semplice, in cui il club bianconero sarà chiamato a fare del suo meglio per non deludere le aspettative che, dopo l'ottimo rendimento dello scorso anno, sono molto alte.