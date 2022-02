Mercato Udinese – L’epilogo non scritto si avvicina: i dettagli!

Si scenderà in campo e lo si farà contro i blucerchiati di Genova. Stiamo parlando della Sampdoria, la squadra allenata da Marco Giampaolo non vede l'ora di poter fare la differenza e mettere in difficoltà la società bianconera in casa sua. D'altro canto l'Udinese vorrà in tutti i modi portare a casa i tre punti che non arrivano da oramai quattro match.