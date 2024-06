Mercato Udinese – L’estate del Torino parte da un bianconero: i dettagli

L'estate del Torino di Urbano Cairo continua a lavorare in vista della prossima stagione e la sua estate partirà dalla firma di un bianconero

Il patron del Torino, Urbano Cairo vuole fare il primo regalo ai suoi tifosi in vista della prossima stagione di campionato. Il nome sulla lista è conosciuto dai più visto che si parla di un difensore che nel corso di questi mesi ha già difeso la maglia granata. Tornerà all'Udinese , ma si farà tutto per poter concludere l'affare.

Adam Masina non vede l'ora di iniziare una nuova avventura o meglio continuare il suo cammino in Piemonte dopo aver fatto tanto bene nel corso di questi mesi. Ricordiamo che il riscatto si aggira attorno al milione di euro, cifra che l'Udinese non vorrebbe ritoccare.