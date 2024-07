Mercato Udinese – Un ex City per la difesa: il punto sull’affare Nastasic

Un ex Manchester City per la difesa del club. Non possiamo fare altro che andare a vedere e ricostruire la trattativa Nastasic-Udinese

Matjia Nastasic vuole tornare in Italia e l'Udinese è pronto per cogliere la palla al balzo. La squadra del Friuli Venezia Giulia sta cercando in tutti i modi di chiudere una trattativa importante come quella che porta al difensore centrale serbo. Non dimentichiamo che per le Zebrette si tratta di un affare sotto tutti i punti di vista, dato che l'acquisto sarebbe a costo zero.