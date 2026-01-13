mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Fabrizio Romano: “Palma alla Sampdoria”

Calciomercato Udinese – Fabrizio Romano: "Palma alla Sampdoria"

Fabrizio Romano lancia una vera e propria bomba di mercato nel corso delle ultime ore, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Fabrizio Romano lancia la notizia più importante della serata, la squadra bianconera cede in maniera momentanea uno dei suoi pezzi del futuro. Matteo Palma è pronto per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Sampdoria.

Un affare interessante che permetterà al calciatore di giocare con continuità nella seconda serie del nostro calcio ed all'Udinese di iper valutare le sue prestazioni. Quello con i liguri è un nuovo canale ufficiale, visto che si tratta del secondo passaggio dopo Simone Pafundi. Passiamo alle parole di Fabrizio Romano: "Il talentuoso difensore Matteo Palma è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la Sampdoria dall'Udinese. Nessuna opzione d'acquisto nell'accordo.". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul futuro di Zaniolo <<<

 

