Calciomercato Udinese – Fabrizio Romano: “Palma alla Sampdoria”

Fabrizio Romano lancia la notizia più importante della serata, la squadra bianconera cede in maniera momentanea uno dei suoi pezzi del futuro. Matteo Palma è pronto per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Sampdoria.
Fabrizio Romano lancia una vera e propria bomba di mercato nel corso delle ultime ore, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Un affare interessante che permetterà al calciatore di giocare con continuità nella seconda serie del nostro calcio ed all'Udinese di iper valutare le sue prestazioni. Quello con i liguri è un nuovo canale ufficiale, visto che si tratta del secondo passaggio dopo Simone Pafundi. Passiamo alle parole di Fabrizio Romano: "Il talentuoso difensore Matteo Palma è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la Sampdoria dall'Udinese. Nessuna opzione d'acquisto nell'accordo.".
