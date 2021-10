Mercato Udinese – Fantascienza? No, può arrivare ma ad una condizione!

Siamo tutti d'accordo nel dire che è ancora troppo presto per poter giungere a conclusioni affrettate. La classifica però parla chiara e attualmente la situazione è la seguente...

Una in particolare: il Cagliari. Il club sardo sta vivendo un periodo buio dal quale non riesce proprio a venir fuori. La classifica recita: 18) Salernitana, 19) Spezia e 20) Cagliari. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Non è fantacalcio, anzi, la situazione è più seria del previsto.Ecco che cosa sta succedendo <<<