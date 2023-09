Mercato Udinese | Ultim’ora: è fatta per il ritorno di Pereyra in bianconero

Roberto Pereyra torna all'Udinese. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il centrocampista argentino, che era andato in scadenza a giugno, s arà nuovamente bianconero. Una scelta dettata dal cuore per il Tucu che ha resistito all'avances turche e brasiliane per tornare nel posto dove è stato capitano fino allo scorso giugno. Decisivo l'apporto di Sottil nell'operazione.

Ritorno ufficiale

Il classe '91 firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo e riprenderà ad allenarsi da martedì. Durante l’ultima estate, Roberto Pereyra ha lasciato l’Udinese alla scadenza del suo contratto. Tuttavia, nel corso dell’intero calciomercato estivo, il centrocampista argentino non è riuscito a trovare una squadra interessata a chiudere per il suo acquisto. Rimasto nella lista degli svincolati, il classe ’91 ha scelto di tornare alla corte di Andrea Sottil. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime dal campo. Sottil ha scelto il suo bomber <<<