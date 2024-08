Mercato Udinese | Fatta per Sava del Cluj: ora Silvestri può partire

Per Gianluca Di Marzio è stato trovato un accordo tra i due club per il cartellini del portiere classe 2002

L'Udinese si prepara ad accogliere un nuovo portiere: si tratta di Razvan Sava , classe 2002 di proprietà del Cluj. Come racconta Gianluca Di Marzio, tra i club è stata raggiunta un'intesa per un trasferimento con una base fissa a circa 2/2.5 milioni di euro, più bonus.

Infatti, il Cluj ha da poco annunciato l'arrivo di Mihai Popa, in prestito dal Torino, portiere che di fatto sostituirà Sava. L'ultima partita del classe 2002 con il suo club dovrebbe arrivare nella serata di giovedì, per il preliminare di Conference League contro il Maccabi Petah Tiqwa. Nei giorni successivi alla gara, Sava dovrebbe volare in Italia per completare il suo passaggio all'Udinese. L'accordo avrà durata quadriennale, fino al giugno 2028, con un'opzione per il quinto anno. Ora Silvestri può partire. Restando sempre sul tema presentazione, ecco la reazione di Deulofeu ai cori bianconeri <<<