News Udinese | Felipe su Lucca: “Lo vedrei bene nella Fiorentina”

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex difensore dell'Udinese Felipe ha parlato di Lucca e della possibilità di vederlo alla Fiorentina: "Pensando a cosa ha fatto Palladino a Monza, al fatto che a gennaio hanno acquistato Djuric, ce lo potrei vedere bene anche a Firenze un assetto simile. La Viola deve trovare un'alternativa al fraseggio e Lucca ti dà un'altra via, la palla alta, per arrivare in porta. Al battesimo in Serie A ha dimostrato di poterci stare in questa categoria. Poi c'è da dire che ha vissuto l'anno più brutto della storia dell'Udinese. Poi alla fine della stagione si è un po' perso, forse schiacciato dai risultati negativi e dalle aspettative".