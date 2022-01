Calciomercato Udinese -Nome perfetto in mediana / Scoperto da Marino

La squadra bianconera sta attraversando un momento particolare , il virus ha bloccato il team nei primi incontri stagionali. La società ha dovuto fare a meno dei titolarissimi per qualche incontro. Sicuramente una situazione che non ha giovato alla classifica della società.

Le due sconfitte in campionato sono arrivate contro team (sulla carta) più forti e pronti al campionato italiano, ma l'Udinese in questo periodo ci ha fatto capire di essere in grado e di poter sorprendere qualsiasi avversario. Ora il peggio sembra essere passato e bisogna iniziare a raccogliere i frutti del lavoro di Gabriele Cioffi.