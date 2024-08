Mercato Udinese – Finisce un matrimonio dimenticabile: Ferreira al Watford

Non tutti i matrimoni poi finiscono per mantenere le promesse e durare in eterno. Questo è il caso di Joao Ferreira: ecco tutti i dettagli

Lorenzo Focolari Redattore 10 agosto - 09:19

Joao Ferreira non è più un calciatore dell'Udinese dopo una stagione decisamente complessa. Il difensore portoghese possiamo dire che ha portato al termine un matrimonio sicuramente tra i meno positivi della storia recente bianconera. Non per impegno (visto che non è mai mancato), ma semplicemente per qualità tecniche.

Giornata dopo giornata le incapacità di Joao Ferreira sia come braccetto di difesa che come laterale in un centrocampo a cinque/quattro sono ovvie. Proprio per questo motivo il coach Kosta Runjaic preferisce puntare sulle qualità di un giovanissimo come Palma piuttosto che dare ancora spazio ad un calciatore che non è né carne né pesce. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sull'affare Sanchez <<<