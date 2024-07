Calciomercato Udinese – La Fiorentina non molla Lucca: rilancio ufficiale

La Fiorentina cercherà in tutti i modi di chiudere l'affare che porta a Lorenzo Lucca. Ecco il rilancio ufficiale da parte del club Viola

La Fiorentina continua a cercare di rafforzare il suo reparto offensivo. Dopo l'annuncio di Moise Kean, adesso inizia l'assalto per un altro attaccante della nostra nazionale e dell'Udinese: Lorenzo Lucca . La prima offerta da 12 milioni di euro è stata spedita prontamente al mittente. Proprio in questi istanti, però, è arrivata la nuova comunicazione.

Il rilancio è ufficiale e la Fiorentina ha intenzione di arrivare e spingersi anche oltre i 15 milioni di euro per formare una nuova coppia di attaccanti classe 2000. Al momento l'Udinese non vacilla e non ha intenzione di cedere l'attaccante bianconero, visto il potenziale e il margine di crescita ancora ampio.