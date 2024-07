Calciomercato Udinese – La Fiorentina vuole Lovric: ecco la prima offerta

Sandi Lovric è un obiettivo per la Fiorentina. Il giocatore sloveno che ha trovato pochissimo spazio nel corso di questo Europeo, non vede l'ora di tornare a vestire la maglia dell'Udinese per ritrovare la sua isola felice. Anche se, come detto all'inizio dell'articolo c'è un'altra squadra che non vede l'ora di dire la sua e provare a diventare il nuovo club del calciatore.