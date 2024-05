Mercato Udinese / Ai friulani piace un centricampista del Pescara

La dirigenza bianconera ha messo nel mirino per l'estate la mezz'ala italiana: e stata lanciata da Zeman in prima squadra

L'Udinese pensa già al mercato e ha messo nel mirino un talento italiano. Matteo Dagasso centrocampista in forza al Pescara. Dagasso nella stagione in corso ha lasciato il segno nel girone C di Serie C, accumulando ben 28 presenze con all'attivo per il momento un gol e un assist. Lo riporta Gianluca Di Marzio.