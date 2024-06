Mercato Udinese | Flop Brenner: è sul mercato! Sirene dal Brasile

Da top a flop. Un anno fa in bianconero arrivava Brenner. L'attaccante fu prelevato dal FC Cincinnati per 9 milioni di euro. Cifra che lo ha segnato come giocatore più pagato della sessione di mercato bianconera. Purtroppo, però, causa infortunio, ha potuto esordire in bianconero solamente il 27 gennaio in Atalanta-Udinese. Da allora solamente altre 7 presenze per un totale di 175 minuti totali in campo per lui. Il suo futuro in bianconero pare in discussione, tanto che dal Brasile giungono voci secondo cui l’attaccante sarebbe stato offerto ad alcuni club, tra i quali il Palmeiras che attualmente sul mercato sta cercando il sostituto di Bruno Rodrigues. Potrebbero quindi esserci sviluppi in tal senso.