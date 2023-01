Udinese | Florian Thauvin: arrivo in Italia, visite e firma

Florian Thauvin sta per atterra in Italia. Negli ultimi giorni la redazione di Mondoudinese.it vi aveva già annunciato tutto e adesso, finalmente, quella che era nata come una suggestione di mercato sta per diventare realtà. La conferma arriva anche da Sky. Insomma, non è ancora arrivata la fumata bianca in casa Udinese ma rimanete collegati perché domani sera (molto probabilmente), dopo le consuete visite mediche, arriverà il comunicato ufficiale della società. Per chi se lo fosse perso, Florian Thauvin ha 30 anni, è francese e può scendere in campo in qualsiasi posizione del reparto offensivo. Nasce come ala destra ma la sua duttilità gli permette di essere schierato anche come ala sinistra e, ancora meglio, come trequartista. Arriva a parametro zero nonostante abbia un valore di mercato di circa 10 milioni di euro. E non è ancora tutto! Ti sei perso la conferenza stampa di Sottil? Le ultime su Pereyra, Ehizibue e una dichiarazione d'amore <<<