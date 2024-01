Calciomercato Udinese / Dalla Francia sicuri: “Balotelli vuole il bianconero”

Dalla Francia sono tutti sicuri, Mario Balotelli vuole tornare in Italia a tutti i costi ed è pronto per dire la sua con la maglia bianconera

La bomba del giorno arriva dalla Francia, dove sembra essere al centro delle trattative per un futuro in Italia l'attaccante Mario Balotelli. Il calciatore in forza all'Adana Demirspor (3 gol in 5 presenze), non vede l'ora di poter tornare a dire la sua nel Bel Paese.