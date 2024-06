Mercato Udinese | Friulani interessati a Geronimo Heredia del Belgrano

La dirigenza bianconera continua a tenere sott'occhio il mercato sudamericano. In particolare quello dei giovani prospetti che negli anni ha portato a Udine fior di talenti. Infatti, ci sarebbe anche l'Udinese tra le squadre interessate a Geronimo Heredia. Si tratta di un centrocampista centrale classe 2005 che milita in Argentina con il Belgrano. Nella stagione in corso, la sua prima tra i grandi, Heredia ha giocato finora 14 partite segnando anche una rete. Per via delle sue caratteristiche, l'argentino è stato schierato anche come difensore centrale. Oltre all'Udinese, stando al portale InfoCAB, ci sarebbe anche un club spagnolo sulle sue tracce, ovvero il Celta Vigo.