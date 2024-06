Udinese / I friulani seguono Alex Pérez del Betis: c’e anche l’Inter

Il promettente classe 2006 milita in patria nel Betis Siviglia. Stando però a quanto riportato dal portale Relevo, la volontà del giocatore sarebbe quella di sposare la causa dell'Inter. Nerazzurri e spagnoli sono in contatto per accelerare i tempi dell'operazione, con l'Udinese alla finestra. Non è da escludere che in caso di passaggio all'Inter, il giovane possa essere girato in prestito per ambientarsi nel campionato italiano.