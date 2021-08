Calciomercato Udinese – Arriva la fumata bianca: ci siamo davvero?

Finalmente ci siamo. Luca Gotti non vede l'ora di poter abbracciare il suo nuovo acquisto. Il match giocato contro gli ex Campioni d'Italia ci ha fornito diverse risposte. La squadra è solida. Gioca bene. Si sono visti degli spunti davvero interessanti sui quali bisogna continuare a spingere. Gotti ha le idee chiare. Non sembra la stessa Udinese dell'anno scorso. Questa sembra ancor più grintosa. I friulani non mollano mai e questa volta l'hanno dimostrato davvero. Lo stesso Pereyra lo ha ribadito sui social. Le notizie che arrivano dal mercato, però, non sono solo positive. Facciamo il punto. Ecco che cosa sta succedendo <<<