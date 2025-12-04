Calciomercato Udinese – Futuro di Atta scritto: “Mercato? Vi dico che…”

I bianconeri di mister Kosta Runjaic continuano a lavorare sul campo da gioco e nonostante l'eliminazione in campionato, stanno lavorando per ottenere punti importanti in classifica in campionato. La prossima sfida sarà contro il Genoa di mister Daniele De Rossi.
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul futuro del calciatore francese
Partita che andrà in scena l'otto dicembre alle ore 18:00. Un match che i bianconeri non devono sottovalutare per prendersi a tutti gli effetti la parte sinistra della classifica. Nel frattempo ci sono delle novità di mercato. I dettagli sul futuro di Arthur Atta <<<
