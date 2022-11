Mercato Udinese – Il futuro passa dal Brasile: il punto tra entrate e uscite

Il team di Sottil si prepara ai prossimi incontri di campionato. Nel frattempo il direttore e la squadra mercato monitorano la situazione

Il team bianconero si prepara ai prossimi incontri di campionato. La situazione non è delle più semplici visto che nell'ultimo mese iniziano a mancare i risultati positivi e di conseguenza bisogna iniziare sin da subito a voltare pagina. Sono ben quattro le partite senza vittoria (cinque se contiamo la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza di Palladino). Adesso serve a tutti i costi ritrovare il successo, a partire da domani sera contro il Lecce di Baroni. Nel frattempo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha iniziato a muoversi sul mercato alla caccia di nomi che possano dire la propria. Il Brasile sembra proprio essere il crocevia della successiva sessione. Ecco il punto sia in entrata che in uscita.

Partiamo dal tasto dolente, dove da diverso tempo tiene banco la situazione che riguarda il centrocampista Walace. Lui chiede di essere ceduto, ma al momento la squadra non ha nessuna intenzione di privarsi di un elemento così importante. Il vero fulcro del centrocampo non può essere mandato via nel mezzo del campionato e soprattutto se non si ha ancora pronta una riserva degna di nota. Al momento Jajalo non da alcuna garanzia e di conseguenza si aspetterà almeno la fine della stagione prima di poterne riparlare. Non perdiamo il focus e passiamo alle notizie in entrata.

Sta arrivando — Se in uscita abbiamo un brasiliano, la situazione in entrata non cambi visto che Matheus Martins non vede l'ora di approdare in bianconero. Le due società continuano a trattare alla ricerca di un accordo, anche se al momento non c'è ancora. Sembra mancare sempre di meno e l'affare dovrebbe andare comunque in porto essendoci fiducia.