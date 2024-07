Mercato Udinese | Il Galatasaray fa sul serio per Ebosele: c’è l’offerta

Il Galatasaray insiste per Festy Ebosele. Dall'interessamento dei giorni scorsi ora si è passasti a un'offerta che la dirigenza turca ha fatto pervenire all'Udinese. La cifra messa sul tavolo dal club giallorosso è di 5 milioni di euro. Il laterale irlandese classe 2002 viene da una brutta stagione, ma sarà comunque valutato in ritiro da Kosta Runjaic. La dirigenza dell'Udinese al momento chiede però un qualcosa in più. Probabile dunque che la prima offerta venga respinta, staremo poi a vedere se il Galatasaray si ripresenterà con una nuova proposta ritoccata al rialzo. Ma da quanto sembra, Ebosele è sempre più vicino al trasferimento in Turchia.