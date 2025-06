Calciomercato Udinese – Gasp fa la spesa: pronti 30 milioni per il bomber

Una stagione importante, quasi fondamentale per l'Udinese che sta cercando di capire quale sarà il suo futuro sia dal punto di vista dell'organico che da quello societario. La squadra rischia di perdere diverse pedine importanti e proprio per questo motivo ci si sta già muovendo anche sul mercato in entrata.

Restando focalizzati sulle uscite, sappiamo benissimo che c'è un calciatore di spessore che sa fare la differenza e che dopo 22 reti in 2 stagioni è pronto per il salto in una big del nostro calcio. Non perdiamo neanche un secondo ed il punto sulla trattativa con la Roma del Gasp <<<