Calciomercato Udinese, Gasperini innamorato: lo vuole a tutti i costi / News

Gli ottimi rapporti tra Udinese e Atalanta non sono una novità. Prima Musso, poi Soppy. Il secondo, in particolar modo, è stata un'operazione lampo che la Dea ha deciso di non farsi scappare. E si sa, l'Udinese è una bottega cara ma quando viene messa sul tavolo l'offerta richiesta, la cessione del cartellino è garantita. Così è stato e così potrebbe accadere nuovamente a gennaio. Beto? Pereyra? Assolutamente no! Ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<