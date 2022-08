Udinese | Gazzetta lancia l’allarme: ”Bisogna risolvere la situazione di…”

Diversi giocatori sono in partenza e Marino, nelle ultime settimane, sta ricevendo diverse offerte provenienti dall'estero per i pezzi pregiati dell'Udinese.

Tra questi ci sarebbe anche Walace , centrocampista titolare del club bianconero, finito nel mirino di diversi club di Serie A ed esteri. Ormai non è più un segreto: il brasiliano piace molto al Flamengo , ma la trattativa è sempre più in salita.

Nelle scorsi giorni sembrava che i brasiliani avessero definitivamente abbandonato la pista, ma il futuro di Walace è sempre più incerto, diviso fra una permanenza in bianconero e un ritorno in patria dopo 5 anni in Europa. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto: ecco cosa sta accadendo e cosa dobbiamo aspettarci <<<